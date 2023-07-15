時速120公里水柱射死工作人員　大阪潑水音樂節煞停

南韓大型潑水音樂節WATERBOMB今年移師日本，原定周六（15日）至下周日（16日）在大阪舉行，但周五（14日）準備舞台時發生死亡事故，一名工作人員被水柱擊中臉部身亡，活動臨時煞停。

會場位於大阪市此花區，周五上午進行預備工作時，一名40多歲男性工作人員查看被稱為「水炮」的噴水裝置，裝置突然發射強力水柱，以時速120公里擊中他的臉部，令他腦部創傷，送院時失去意識，之後宣告死亡。警方正以業務過失致死嫌疑展開調查，主辦單位則宣布WATERBOMB JAPAN 2023活動因會場在搭建過程中發生重大事故，判斷活動無法繼續舉辦，大阪場活動宣告終止。除了大阪場外，WATERBOMB JAPAN 2023預定本月22日、23日在名古屋，本月29日、30日在東京舉辦。

WATERBOMB潑水音樂節從南韓發起，是一種結合音樂、聲光與玩水的新型態音樂慶典，常邀請知名藝人表演，與觀眾一起濕身同樂，過往曾因為台下觀眾會用水槍向藝人射水，也試過有藝人被攻擊到睜不開眼的事故。