出席對談會拉攏基督教選民　彭斯受噓聲

美國共和黨6名總統參選人周五（14日）出席愛荷華州一場近2,000人的家庭領袖峰會，爭取基督教保守派選民支持。前新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）主持活動，期間與前副總統彭斯激烈交鋒，彭斯的回答更受到觀眾噓聲。

彭斯剛上台就坐，卡爾森就問他是否把前年1月6日國會山莊暴動稱為「叛亂」，彭斯否認說過同樣字眼，並把事件稱為騷亂。卡爾森逼問彭斯是否支持烏克蘭，又堅稱烏克蘭總統澤連斯基逮捕異見神父。彭斯反駁指上月訪問烏克蘭時，會面的宗教領袖均指事件是子虛烏有。卡爾森阻止彭斯發言，說「我不能讓你在基督徒和神職人員的待遇問題上敷衍了事」。彭斯提高嗓門反駁：「問題是你不接受我的回答」，引起觀眾噓聲。

除彭斯外，阿肯色州前州長哈欽森（Asa Hutchinson）、南卡羅萊納州參議員史葛（Tim Scott）、美國前駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）、佛羅里達州州長德桑蒂斯和企業家拉馬斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）也出席活動，但前總統特朗普沒有出席。哈欽森與卡爾森對談期間，在變性人權利和新冠疫苗問題上針鋒相對，其他總統參選人則未受太大留難。