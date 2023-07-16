美多地旅遊局將赴華招客　航班不足阻旅業復常

美國加州旅遊局和紐約市旅遊局將於8月至9月進行中國銷售之旅，是新冠疫情爆發以來首次赴華招攬生意，吸引中國遊客到訪美國。有美國公司指出，中國對美國的需求非常高，但是目前航班容量實在有限。

中美之間目前每周航班數量為24班，遠低於新冠疫情前的每周約350班，部分原因是兩國關係惡化和俄烏戰事影響空域。在疫情前，中國是美國第5大旅遊市場，但由於航班限制，今年預計84.9萬名中國遊客前往美國，僅及疫情前的30%。波士頓旅遊局發言人指，美中關係惡化恐影響旅遊貿易。有天津民眾表示，身邊想到美國旅遊的人很多，年輕人和老年人都想去看看，大家都希望兩國關係好，能自由地交流和交往，有一陣子中美關係非常好，他也是前幾年申請的10年旅遊簽證，計劃年底放假到美國西岸觀光，期望兩國關係正常化，不要受政治影響。

洛杉磯美國亞洲旅行社出境旅遊部門指，中國旅遊人口數量龐大，中美旅客往來2016年之前非常好，公司每一輛旅遊巴的70%都是中國遊客，自中美貿易戰2018年開打後華客就逐漸減少，2019年還算可以，疫情後就基本結束了，現時希望能至少回復至疫情前的水平。該公司指出，美國旅遊局的中國銷售之旅是民間行為，跟政府的招攬行為是兩回事，旅行社期望客人愈多愈好，但目前簽證有阻礙，航班也沒有恢復，前往美國的機票價格高昂，現在的價錢以前可買商務艙機位。