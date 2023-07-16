尹錫悅指訪烏令他憶起過去南韓 擴大提供援助

南韓總統尹錫悅上周六（15日）首度訪問烏克蘭，並承諾將擴大提供人道與非致命軍事援助。他表示，烏克蘭處境讓他想起過去的南韓，當時在國際援助下擊退北韓後順利發展。

兩人先舉行雙邊會晤，歷時約1小時，之後舉行45分鐘大範圍會談。尹錫悅與烏克蘭總統澤連斯基召開聯合記者會，尹錫悅宣布，南韓將較去年擴大供應規模，當時只是提供頭盔和防彈背心這類物資。他又指，南韓提供烏克蘭的人道援助金額，將由去年的1億美元（約7.8億港元）增至今年的1.5億美元（約11.7億港元）。

澤連斯基則在記者會上對尹錫悅說：「感謝您與我進行意義重大的對話，感謝您的強力支持。」他又感謝尹錫悅再度主動提供烏克蘭財務、技術和人道援助。他未提及更多細節。澤連斯基讚揚南韓提供軍車與排雷設備協助拯救生命。

尹錫悅在與澤連斯基會晤前，先拜訪了據稱俄羅斯軍隊大屠殺地點烏克蘭的布恰鎮。尹錫悅表示：「現在的烏克蘭，讓我想起過去的南韓。」他讚揚國際社會當時提供援助，讓南韓能奇迹般擊退北韓，且最終發展成為世界主要經濟體之一。