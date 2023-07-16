歐洲11國培訓烏軍機師駕F16　未獲美國批准

美國政治新聞網站「Politico」上周五（14日）報道，雖然有11個歐洲國家承諾向烏克蘭空軍機師提供F16戰機訓練，惟美國仍未正式批准計劃。美國國務院同意轉移指導手冊、戰機模擬器等物品後才能開始訓練，現時沒有迹象顯示美方最終不會開綠燈。

報道指，美國政府跨部門審查轉讓敏感武器技術並不罕見，特別是戰機先進技術更需要一段時間。美國國防部次長拉普蘭特受訪透露，對於任何出口或培訓計劃，國防部須確保準備好技術手冊翻譯、技術數據包及維護計劃。他指由於美國及北約顧問不會進入烏克蘭，維護專家須遠程協助戰機保養工作。雖然美國總統拜登承諾批准訓練計劃，但國防部發言人加恩證實仍在審查計劃的正式請求，國務院發言人則拒絕置評。

有匿名美國國防部官員表示，夥伴國家希望與戰機製造商洛歇馬丁合作，本年10月在羅馬尼亞啟動訓練計劃。首批學員包括6至9名烏軍機師，其餘來自羅馬尼亞、保加利亞及斯洛伐克，挪威會提供兩架F16支援計劃。有知情者稱，在北約維爾紐斯峰會召開前最後一刻，羅馬尼亞及荷蘭緊急談判敲定國際訓練計劃細節，確保烏軍機師包括在內，為峰會期間宣布組建F16聯盟鋪路。