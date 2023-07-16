英防相擬離職　料9月內閣改組時卸任

英國國防大臣華禮仕上周六（15日）證實，他計劃在下次內閣改組時卸任，且不會參加國會選舉，離職原因與保守黨執政面臨挑戰無關。英媒報道，華禮仕早於上月16日向首相辛偉誠請辭，預計內閣改組將在今年9月進行。

53歲的華禮仕向《星期日泰晤士報》透露，他仍然支持辛偉誠，並避免因過早離開國會導致出現補選。華禮仕指，退出一線政治是因為這對他的家庭造成傷害，他說：「雖然我很自豪能與這麼多了不起的人共事，並為保護這個偉大的國家做出貢獻，但將此置於家庭之上的代價讓我非常難過」。他又憶述：「我於1999年進入蘇格蘭議會從政。至今已有24年。我在床頭放着3部手機度過7年多的時間」。

華禮仕是保守黨史上任期最長的國防大臣，歷時4年，曾在3任首相手下擔任該職務，並在英國援助烏克蘭衝突發揮高調作用。他曾於2014年擔任保守黨黨鞭，2015年獲任北愛爾蘭辦公室初級大臣。華禮仕曾表示有興趣競逐北約秘書長一職，但後來指北約存在許多未解決的問題，令他不可能得到這份工作。華禮仕上周要求烏克蘭要對盟友提供武器表達感激，強調盟友不是電商平台。