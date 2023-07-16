熱浪襲歐　意大利南部將達攝氏48度

踏入7月，熱浪來襲。在歐洲方面，意大利政府上周六（15日）對首都羅馬等的16個城市，發布「極端」健康風險警告，預料羅馬氣溫將達44度（攝氏，下同）、南部的西西里島和撒丁島的氣溫更高達48度。歐洲航天局警告，熱浪才剛開始，多地預計將出現更高溫天氣。

意大利另向9個城市發出第二高的「高溫警告」，並預料熱浪將持續數天。該國衞生部建議，民眾應避免長時間受陽光照射，並補充足夠水分。西西里錫拉丘茲在2021年8月11日錄得48.8度，當時打破希臘雅典1977年創下的48度歐洲最高溫紀錄。在希臘，位於首都的雅典衞城因酷熱天氣關係，從上周五（14日）起一連三日關閉。

西班牙南部地區持續酷熱，北部氣候溫和地區也錄得40度高溫。另外，法國國家氣象機構指出，上月是當地有紀錄以來第二熱的月份，另外自本月11日以來，該國多地一直處於熱浪警報下。南半球的澳洲也受極端天氣影響，悉尼在冬季經歷反常天氣，上周六氣溫達23度，較以往同期高5至6度。

在亞洲，日本東部地區氣溫預計在周日（16日）及周一（17日）將升至38至39度。為地球上最熱地方之一的美國加州死亡谷國家公園，周日溫度也可能升至54度。