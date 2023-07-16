德桑蒂斯資金緊張　競選總統團隊裁員

美國政治新聞網《Politico》上周六（15日）報道，德州州長兼總統參選人德桑蒂斯的競選團隊，上周四（13日）因應資金緊張裁員。知情人士透露，被裁員工不足10人，他們都參與活動策劃工作，部分人可能很快會被派往與德桑蒂斯結盟的外部組織。

報道指，德桑蒂斯競選團隊一直難以滿足其籌款預期。儘管他今年第二季度籌集到2,000萬美元（約1.5億港元），但其中只有300萬美元（約2,340萬港元）能在黨內初選使用。其競選團隊約有90名工作人員在冊，今年第二季度工資、工資稅、保險和手續費支出超過100萬美元（約780萬港元）。德桑蒂斯兩名高級競選顧問也已離開競選團隊，前往一間支持他的非營利組織工作。

德桑蒂斯在共和黨初選穩居第二，僅次於前總統特朗普，而支持德桑蒂斯的超級政治行動委員會「永不退縮」（Never Back Down）已籌集1億多美元（約7.8億港元）。外界預計，德桑蒂斯將在愛荷華州展開競選活動，準備在該州99個縣巡迴演講，需要大量活動工作人員。「永不退縮」很可能會幫助舉辦其中一些活動，而該組織上周已贊助德桑蒂斯在新罕布什爾州亮相。