前進黨支持者追擊上議員　抵制關聯公司兼尋情婦資訊

泰國國會聯席會議上周四（13日）否決由前進黨黨魁皮塔擔任總理後，多名網民號召針對投反對和棄權票的上議院議員，包括搜集他們婚外情的資訊，並抵制他們和家人的生意。投棄權票的上議院議員普緹（Porntip Rojanasunan）上周六（15日）公開譴責前進黨支持者的騷擾行為，揚言採取法律行動。

皮塔的支持者搜集投反對和棄權票議員的關連公司，包括市場、保險公司、美容診所、足球隊和油站等。「參議員的生意」更成為社交平台熱門主題標籤，貼文數量超過100萬條。一間餐館更在門外貼出告示，表明不歡迎投反對票或棄權票的議員。普緹指摘有人創建假帳戶，冒充她發布攻擊前進黨的訊息。她向前進黨代表告知事件，對方表示無能為力。

泰國國立發展管理學院（NIDA）於上周二（11日）至上周三（12日）進行民意調查，透過電話採訪1,310人。超過43％受訪泰國人認為，若皮塔在國會首輪投票失利，他應該被反覆提名，直到最終當選總理。對於皮塔以外誰有機會被提名為總理候選人，超過38％受訪者支持為泰黨的貝東丹；35％受訪者支持為泰黨的斯雷他（Srettha Thavisin）。