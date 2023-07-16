越南擬南沙島礁造陸　築軍民用設施

菲律賓《馬尼拉時報》周日（16日）報道，越南政府計劃在多個南沙島礁建設龐大人工島，相關島礁有主權爭議，菲律賓、中國大陸和台灣均主張擁有它們。越南認為在島礁建造軍事和民用建築並派人居住，將證明島嶼屬於他們。越南也計劃增加漁民到相關島礁附近水域，有利於發展海洋經濟和捍衞其主權。

外洩越南政府項目文件顯示，該國委託私營公司機場設計與建設諮詢有限責任公司（ADCC）負責設計人工島。消息人士指，越南計劃修建隱蔽工事、指揮工事、火力工事、武器儲存工事、交通壕系統、壕溝及相關戰術項目，同時興建住宅。其中在畢生礁建設將涉及19.5平方公里範圍，在無乜礁將涉及23.4平方公里，在柏礁將涉及181平方公里。文件顯示總共有34個陸地軍事化項目。

與此同時，越南計劃在敦謙沙洲建設180米寬的港口，用於停靠獵豹3.9級導彈護衞艦，以及防禦工事、戰鬥掩體和兵營，沙洲完工後規模將達到約100平方公里。越南也計劃在鴻庥島增建兩個港口，停靠獵豹3.9級導彈護衞艦。越南政府認為，簽署「南海行為準則」將允許該國最大限度地填海造地，特別是在條件合適的島嶼建設軍用和民用機場。