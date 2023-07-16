美轟炸機練新戰術　航母列根號訪印尼

美國空軍正在西太平洋兩處地點合共部署10架轟炸機，軍方僅表示它們執行轟炸機特遣隊任務，未有詳細解釋罕有派遣大量轟炸機的原因。根據美國國防部發布的照片，原來美方近日出動旗下三大轟炸機展開敏捷作戰運用演習。

美國在關島部署8架B52H戰略轟炸機，兩架B1B超音速轟炸機派駐日本。根據航空交通管制通訊紀錄及美國國防部公開的照片，可能還有3架B52H戰略轟炸機在阿拉斯加州埃爾門多夫－理查森聯合基地。官方照片的說明提到，多架上述型號轟炸機抵達該基地，參與轟炸機敏捷作戰運用演習，測試戰備狀態並確保維持安全、有效、準備就緒的戰略威懾力量；參與演習還有B1B超音速轟炸機與B2隱形戰略轟炸機。

敏捷作戰運用演習是美國空軍近年提出的作戰概念，它是指在分散地點產生作戰力量，同時提高部隊的存活能力。此舉不但避免集中在同一地點部署，以防遭敵方一舉消滅，更令敵方尋找攻擊目標的過程變得複雜化，為敵方形成政治及作戰困境。

另一方面，美國海軍航空母艦列根號周日（16日）抵達印尼峇里島展開預定訪問，該艦上月25日至30日停靠越南峴港市訪問，上周一（10日）向南過航巽他海峽，由南海進入印度洋。