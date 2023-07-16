首爾半地下室居民　憂今年再雨水倒灌

南韓此輪暴雨來襲前，當地傳媒曾經發表報道，關注首爾市居住在半地下室的21萬戶居民，在今年雨季會否重現去年夏天洪水倒灌釀成傷亡的噩夢。當地氣象部門預測今年7月及8月降雨量，比去年更高的機會率分別為47%及43%。

南韓電影《上流寄生族》令外界認識當地的半地下室，去年8月8日，首爾市銅雀區當天全日降雨量381.5毫米，僅一小時降雨量高達141.5毫米，創下該市降雨量最高值紀錄。大量雨水灌入半地下室，有居民走避不及而活活淹死。災後不少居民及個體戶設法搬走，但面對很大的經濟壓力，想在短期內或下個雨季前離開並非易事。

首爾市一名半地下室居民表示，半地下室單位每月租金與地上單位相差30萬韓圜（約1,890港元），前者房租押金只有數百萬韓圜，後者動輒上千萬韓圜以上，只依靠政府提供的20萬韓圜（約1,260港元）補貼根本無法搬屋。有為安全而搬離半地下室的居民承認，由於市價太高及押金昂貴，如今經濟壓力太大，難以維持生計。

南韓政府今年5月19日發布夏季自然災害綜合對策，決定集中管理5,400多處「可能造成人員傷亡的地區」，包括受災嚴重的半地下室房屋，方式包括在國有土地和公共設施等地張貼「該地區或將造成人員傷亡」的告示並進行檢查。惟這種張貼告示的方式未用於半地下室房屋，原因是業主擔心這導致房價下跌，所以不願意配合。