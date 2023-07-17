俄議員：瓦格納準備好數小時內　控制蘇瓦烏基走廊

俄羅斯瓦格納集團兵變後「被流放」到白羅斯，俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）周日（16日）揚言調往白羅斯的瓦格納部隊可於數小時內，進軍波蘭接壤立陶宛的戰略要地「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki corridor）。波蘭指，情報部門正監視瓦格納，目前為止有數百名瓦格納士兵身處白羅斯。

蘇瓦烏基走廊位於波蘭接壤立陶宛邊界，是長約70公里的狹長走廊，兩端連接俄羅斯飛地加里寧格勒及白羅斯，能孤立波羅的海三國，被指是北約最致命弱點。卡爾塔波洛夫接受電視台訪問時指，瓦格納士兵到白羅斯訓練該國的武裝部隊，並稱：「但不只是這樣，該處有蘇瓦烏基走廊，若發生任何事，俄羅斯非常需要蘇瓦烏基走廊，一支打擊部隊（意指瓦格納士兵）準備好在數小時內控制走廊。」

瓦格納部隊在通訊程式Telegram指，士兵會常駐白羅斯，又嘲諷波蘭調派1,000名士兵加強邊防，應對部署白羅斯的8,500名瓦格納成員，直指東歐愈來愈不安。波蘭特別事務協調部副部長扎林（Stanislaw Zaryn）則透露，目前有數百名瓦格納士兵在白羅斯，波蘭正監察事態來判斷最終有多少名瓦格納士兵派駐白羅斯。除了波蘭，立陶宛早前亦請求北約在接壤白羅斯邊境增加駐兵。