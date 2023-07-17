前進黨擬修憲失支持　為泰黨公開施壓

泰國國會聯席會議將於周三（19日）再次表決，是否由前進黨黨魁皮塔擔任總理。為泰黨副黨魁普塔周日（16日）公開呼籲，皮塔和前進黨應為讓國家發展和經濟復甦而作犧牲，認為前進黨修憲計劃幾乎不可能完成。為泰黨秘書長巴瑟也公開要求前進黨，就修憲事宜澄清立場。

為泰黨是下議院第二大黨，也是前進黨等8黨聯盟成員之一。普塔周日接受專訪時指，前進黨計劃修改憲法第272條，剝奪上議院議員選舉總理權力，但修憲計劃並不在聯盟成員簽署的諒解備忘錄中。他指前進黨需要至少86名上議員支持通過修憲，質問「他們需要多長時間才能意識到他們沒有獲勝的可能？」普塔強調仍然支持皮塔選總理，但泰國不能長時間沒有新政府，必須把民眾及國家利益放在首位。

巴瑟周日指出，大多數上議員在上周四（13日）表決時表明不反對皮塔擔任總理，只是反對前進黨修改冒犯君主罪的立場。他希望前進黨能夠澄清對冒犯君主罪和憲法第272條的立場，並敦促前進黨關注最迫切的問題，即組建政府。另一邊廂，前進黨支持者發表聲明，敦促在上周四表決投棄權票的上議員辭職，並呼籲8個聯盟黨保持團結，履行對人民的承諾。