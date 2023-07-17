國會議長與女議員婚外情　二人請辭退出執政黨

新加坡政壇再有震撼彈，所屬執政人民力量黨的國會議長陳川仁和女議員鍾麗慧因婚外情，於周一（17日）同時請辭和退黨。陳川仁指自己的個人行為傷害了家人，現在他需要為家人負起責任，修補家庭關係。總理李顯龍開記者會交代事件，指自己早於2020年就知道二人有不當關係，曾多次勸阻無果，二人退黨是必要的，以保持人民行動黨多年來一直堅守的高標準品格和個人操守。

54歲的陳川仁已婚，育有兩子，他在辭職信表示，自己讓家人失望，之前曾討論了他的個人行為，他在一些方面做的不夠好，必須為此負起責任，並幫助療愈家人。他坦言需要空間療愈和解決問題，已經和妻子討論過，同意他必須離開政治，全心投入到家庭中。他的婚外情對象鍾麗慧今年47歲，未婚，她在辭呈表示很抱歉在這種情況下辭職，向黨及選區民眾致歉。

李顯龍承認在2020年大選後不久得知兩人有不當關係，但不知二人是何時開始，當時他已作勸阻，最近一次再於今年2月勸他們結束關係，但近來得知二人仍維持關係。李顯龍指，陳川仁除了近日在國會失言，更與同為鍾麗慧有不當關係，後者更為嚴重，因為陳川仁是議長、鍾麗慧是議員，兩人不該有不當關係。他很遺憾陳川仁在這種情況下離開政壇，但對方必須為自己的行為與操守，向國會、行動黨、選民和家人負責。新加坡前議長柏默於2012年同樣因婚外情而退黨和辭職，外界認為李顯龍當年更快速處理事件，他回應指每件事的處理方式取決於具體情況，包括涉事者的配偶和家庭條件，以及能如何盡可能敏感地處理此事，同時履行職責。

除了婚外情，陳川仁近日亦捲入失言風波，網上流傳他今年4月在國會會議暗罵議員是「該死的民粹主義者」（fxxking populist）的影片，陳川仁上周已公開道歉。他亦在辭呈提到此事，指出國會和議長聲譽很重要，自己在國會使用粗魯且失禮的用語，理所當然地引起很多不安，議長應以更高標準要求自己，今次錯失讓人們對議長的中立和公正提出更廣泛質疑，而國會和議長的信譽至關重要，不能受到損害。