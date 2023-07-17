河水倒灌五松隧道　更多死者身份曝光

南韓忠清北道五松行車隧道河水倒灌，更多死難者身份曝光，包括一名作為家庭支柱的牙醫、乘車旅遊的年輕女子，一直關注並緬懷南韓災難的男子等。多名死者和失蹤者家屬周日（16日）直指事故是一場人為災禍，指摘政府未及時發布交通管制。

死者包括一名40多歲牙醫，他結婚20年並育有一對雙胞胎女兒。其75歲父親金先生上周六（15日）接到兒媳通知失去丈夫的聯絡，最終等來噩耗。他在清州市一間醫院辨認兒子屍體，說：「我的兒子是家庭的頂樑柱，無論去到哪裏到令人驕傲。當我想到我的兒子在冷水裏一定是多麼痛苦時，我的心都碎了」。

一名24歲女子準備和友人到麗水旅遊，登上巴士後不幸罹難。其友人指她生前曾致電稱巴士上充滿水，司機告訴她打破車窗逃生。死者的姨母透露，死者是一名獨生女，悉心照顧母親，在京畿道擔任職業治療師，照顧行動困難的患者，形容她是一個好孩子。同樣乘搭「死亡巴士」而遇害的32歲男子，生前一直在社交網站緬懷南韓客輪世越號沉沒、梨泰院人踩人等災難。網民湧入他生前的貼文留言哀悼。

據韓媒報道，五松隧道死者另包括兩名年長的公寓清潔工，以及結婚僅兩個月的30歲小學男教師。