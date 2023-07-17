議長爆婚外情請辭　李顯龍無意提前大選

新加坡國會議長陳川仁和女議員鍾麗慧因發展婚外情，周一（17日）雙雙請辭和退出執政人民行動黨。總理李顯龍指出，對未達行為標準的人民行動黨議員進行勸阻、糾正和發出警告，並在必要時開除他們，在政治上是令人難堪且代價高昂，但人民行動黨必須維持黨的紀律和行為標準。他又表示，無計劃立即舉行大選，將於8月1日國會復會時提名新議長。

李顯龍在總理府就事件舉行記者會，他稱作為行動黨秘書長，自己有責任處理和糾正未達標的議員，直言：「對我們的朋友和戰友這麽做，是痛苦的，也在政治上令人難堪，而且代價高昂。不過，行動黨有必要維持黨的紀律和行為標準。我們要對國會和新加坡人民負責，這是最重要的。」

被問到多個集選區出現議席懸空，會否令大選計劃有變，李顯龍指沒有計劃即刻舉行大選，來屆大選最遲須在2025年舉行，而本屆國會第二會期才剛開始。他指出，集選區要是少了一名議員，其他議員就會補上，確保居民得到妥當照顧，這也是擁有集選區的優勢之一。至於新的國會議長人選，李顯龍會在國會下月復會時提名，暫時由國會副議長陳舜娘出任代議長。