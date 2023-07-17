拜登競選支出落後　民主黨友質疑欠積極

競逐連任的美國總統拜登上周公布競選團隊開支，今年第二季度總支出僅為110萬美元（約858萬港元），落後於其他民主黨以及共和黨總統參選人。部分民主黨人質疑拜登對選舉缺乏激情，但拜登的競選團隊堅稱是刻意節省資金，讓共和黨對手在初選內訌中耗盡資源。

拜登競選團隊薪金名冊只有4個人，分別是競選經理羅德里格斯（Julie Rodriguez）、首席副競選經理福爾克斯（Quentin Fulks）、發言人穆諾茲（Kevin Munoz）和總顧問里根（Maury Riggan）。至少其他6名員工是在第二季度結束後入職。競選團隊在公幹、住宿和機票上花費不足1,500美元（約1.1萬港元）。由於拜登尚未設立競選總部，大部分員工一直在民主黨全國委員會大樓工作。

前總統奧巴馬在2011年競逐連任時，當年第二季度總支出超過1,100萬美元（約8,580萬港元）。而拜登從200美元（約1,560港元）以下的小額捐贈者，募集到超過1,000萬美元（約7,800萬港元）資金，也不及奧巴馬當年額度一半。不過，拜登自選舉早期已非常倚仗民主黨全國委員會，委員會有300多名員工。拜登和民主黨全國委員會指，今年第二季度共籌集超過7,200多萬美元（約5.6億港元），反映資金策略非常有效。