華空軍赴俄遠東　準備參與日本海演習

中國解放軍北部戰區即將在日本海中部舉行「北部‧聯合－2023」演習，俄羅斯軍隊將派出海空力量參與。除了由5艘艦艇與4架直升機組成的中方海上編隊外，解放軍空軍首批參與部隊亦乘坐運20運輸機，前往俄羅斯遠東地區。

中國軍媒報道，中國空軍首批參加這場中方年度戰略演習的部隊，上周六（15日）在北部一個機場舉行出征儀式。中方空中兵力由多型固定翼飛機及直升機組成，包括運20運輸機、殲16戰機、空警500預警機、直20直升機，他們針對天氣變化情況，科學研判時間「窗口」，精準調控機動序列，按計劃向指定機場集結。任務準備期間，中方空中兵力舉行多次適應性飛行訓練、針對性協同訓練，確保演習取得預期效果。

參加演習的中方海上編隊由兩艘052D型驅逐艦、兩艘054A型護衞艦、一艘903A型綜合補給艦組成，它們上周六從山東省青島市一個軍港啟航，前往預定海域執行演習任務。日本海上保安廳海洋情報部發布水路通報及航行警報位置圖，「北部‧聯合－2023」演習疑似在靠近俄羅斯一方的日本海中部舉行，日期為本月17日至29日。