內閣連爆2宗部長涉貪風波　執政黨議員陷桃色醜聞

新加坡執政人民行動黨近月傳出多宗涉貪和桃色醜聞，包括內閣兩名部長於今年5月被揭租住租金高過他們年薪數倍的豪宅、交通部長易華仁涉貪，以及國會議長陳川仁與女議員發展婚外情而請辭。

【2023年】

5月6日：革新黨秘書長肯尼斯發文質疑內政部長兼律政部長尚穆根和外交部長維文，分別租住第10郵區的萊道路26號和31號洋房，該處是國有房產，租住須通過土地管理局公開招標，而且租金不便宜。土管局指，尚穆根和維文的投標價都高於參考租金。

5月16日：行動黨議員穆仁理向國會提交質詢，要求政府交代出租涉事兩幢洋房的程序和如何更新租約，以及尚穆根是否以部長身份參與出租國有房產的決定等。

5月18日：工人黨向國會提交質詢，要求總理李顯龍到國會交代部長租住洋房爭議。

5月23日：李顯龍指示貪污調查局和國務資政張志賢緊急調查洋房事件，是否存在任何貪污或不法行為。

7月3日：張志賢指貪污調查局在兩筆租房交易中，沒有發現腐敗或犯罪行為的證據，出租過程也沒有偏離土地管理局的指南和做法。李顯龍強調，尚穆根和維文沒有做錯事，他仍然絕對信任二人。

7月12日：李顯龍表示，交通部長易華仁正接受貪污調查局問話，已指示他在局方完成調查前休假，但無交代案件詳情。副總理黃循財則指，今次調查與部長租住洋房事件不同，此案並非接到公眾舉報，是由貪污調查局主導調查，過程中覺得有必要向易華仁問話。

7月14日：貪污調查局證實易華仁和旅店置業執行董事王明星於7月11日被捕，已獲准保釋。

7月15日：國務資政尚達曼回應易華仁受查一事，指新加坡制度是透明的，從未有過總理阻止貪污調查局履行職責。

7月17日：同屬行動黨的已婚國會議長陳川仁和女議員鍾麗慧因發展婚外情，同時宣布請辭及退黨。李顯龍指無意提前大選，將於國會8月1日復會時提名新議長人選。