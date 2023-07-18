烏方指即使俄不參與　仍會盡力繼續出口糧食

俄羅斯周一（17日）宣布暫停執行黑海出口糧食協議，直至協議涉及俄羅斯的部分得到滿足為止。烏克蘭總統澤連斯基同日透過發言人指，即使沒有俄羅斯參與，烏方亦必須盡力利用黑海走廊，繼續出口糧食。

澤連斯基指有船公司聯絡烏方，稱如果烏克蘭及土耳其同意，他們準備繼續派船運送糧食出口。烏克蘭外交部亦準備向聯合國及土耳發出外交照會，表明準備繼續執行協議。

到美國紐約出席聯合國安理會會議的烏克蘭外長庫萊巴批評，俄羅斯不延長協議，意味全球糧食價格將上升，亞洲及非洲最脆弱地區的人將感受到，批評俄方正利用饑餓作為勒索世界的工具，追求自身的商業利益。

聯合國秘書長古特雷斯周一在紐約聯合國總部表示，對俄羅斯決定中止黑海糧食協議深感遺憾，聯合國將繼續致力於尋找解決方案。古特雷斯稱，是否參與這些協議是一種選擇。他清楚俄羅斯糧食和化肥出口仍面臨障礙，並曾去信俄羅斯總統普京，提出有關這些協議的新建議。

古特雷斯表示，他在信中強調聯合國在俄羅斯遭受制裁的情況下確保了美國和英國頒發關鍵的通用許可證，這些許可證有助於各國從俄羅斯進口糧食和化肥，同時還合作讓俄羅斯主要化肥集團的資產獲得解凍，以及為俄羅斯農業銀行建立定制支付機制。他對向普京提出的建議未得到重視而深感失望。