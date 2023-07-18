尹錫悅揚言廢除企業補貼　調撥資源全力救雨災

南韓暴雨至周二（18日）造成41人死亡，9人失蹤，兩者合計50人，是2011年以來雨災死亡失蹤人數最多的一次，氣象廳預測，忠清地區、南部地區、濟州道的累計降雨量於周二至周三（19日）可達100到250毫米，首爾市、仁川市、江原道北部將有50至60毫米降雨量。總統尹錫悅指，最早周三逐步宣布慶北和忠北地區為特別災區，動員政府所有可用資源振災。他還揚言，要廢除所有向企業聯盟提供的政府補貼，把資金用於災後恢復和防災。

總統尹錫悅周二早上在龍山總統府主持的內閣會議，下令「必須積極利用人民血稅來擦乾人民因災難而流下的眼淚」，政府要調動所有可用資源加快救援、善後及支持受害者。我他形容，今次是南韓從未經歷過的雨災事故，需要從根本上改變災害管理體系和應對方法，不能也不應以迄今為止的方式應對前所未有的異常天氣，不能認為這是一場自然災害所以不可避免。

尹錫悅指出，南韓需建立能每天運行的數碼天氣監控系統，讓所有政府部門可實時共享數據，有效地採取預防性的安全措施。他要求在雨季完全結束前，所有相關部門和地方政府不能鬆懈，地方政府、警察、消防部門和林業部門負責人必須調動各部門所有人力資源。