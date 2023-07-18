打錯網絡域名　美軍誤發數百萬封電郵至馬里

美國軍方因串錯網絡域名而多年來錯誤傳送數百萬封電郵給非洲國家馬里，部分含高度敏感資料，包括外交文件、納稅申報表及高級軍官出行安排等。美國國防部發言人戈爾曼（Tim Gorman）周一（17日）表示，察覺到有關問題，已採取措施嚴肅處理。

負責管理馬里國家域名的荷蘭互聯網企業家聚爾比爾（Johannes Zuurbier）約10年前首次發現上述問題，人們經常誤將美軍電子郵箱域名「.MIL」打成馬里國家域名「.ML」，導致大量電郵誤送至馬里。聚爾比爾自今年1月起，已收集近11.7萬封誤發電郵，更於本月初致函華府反映問題，稱自己與馬里政府合約周一到期，馬里域名控制權將交回與俄羅斯有密切合作的馬里政府手中，試圖說服美方認真看待此事，避免資料遭他國利用。

戈爾曼指，五角大樓將確保電郵不再傳送至錯誤的域名，有關郵件離開「.MIL」網域前會被攔截，並通知發件人必須驗證收件人電郵地址。有學者和專業人士認為，人為錯誤是迄今為止最重要的日常安全問題，難以控制每個人的每次工作程序都精準無誤。