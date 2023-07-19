美國國會通過　台美貿易倡議首批協定實施法案

美國眾議院上月表決一致通過《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案》後，參議院亦在周二（18日）晚一致同意，法案送出國會後，將交予美國總統拜登簽署生效。台灣行政院長陳建仁周三（19日）表示，希望台立法院在這次臨時會也能盡快通過該協定。

法案由參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）、眾議院籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）等人上月共同提出，旨在透過國會跨黨派核准程序，讓台美21世紀貿易倡議首批協定獲得應有的支持與持久性。法案規定協定生效前，美國總統要先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取履行協定所需措施。

台灣立法院周三舉行臨時會，有在野黨立委批評台美21世紀貿易倡議首批協定沒有看到關稅優惠，看不到對企業有實質助益。陳建仁認為，這是不大了解貿易協議的關係，根據世界貿易組織估計，只要關稅問題便捷化就可節省3至5%，若再加上貿易便捷化，這比關稅還重要。他指此協定加強關稅、通關及貿易便捷化，希望能使台美在貿易上都能互惠。