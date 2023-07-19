朝或打「人質牌」　利用變節美兵作談判籌碼

在美韓加強震懾北韓的力度之際，美國駐韓陸軍二等兵特拉維斯．金於周二（18日）越過軍事分界線投奔北韓，北韓至周三（19日）仍未表態。南韓北韓大學院大學校長梁茂進分析指，對朝方來說這是一次突發事件，朝方應該正在進行例行程序，包括調查士兵身份、越界動機、背景、是否真心投誠，之後可能會用美軍主動投奔為例子，宣傳社會主義優越性。

2009年12月24日，旅美韓僑人權活動家朴東勳（Robert Park）進入北韓境內後被扣留，北韓官媒朝中社5天後報道證實消息。42天後、即2010年2月5日，朝中社指朝方決定放人，羅伯特·朴翌日獲釋放到中國境內。韓媒指出，過往雖有北韓長期扣留美國人的先例，但通常是涉事人等在北韓犯法受審，例如韓裔美國傳教士裴埈皓（Kenneth Bae）於2012年11月進入北韓後，被控策劃顛覆北韓政權，判刑15年，後於2014年11月獲釋。

今次越界的特拉維斯．金有在南韓施暴被捕的前科，而且原定要遣送美國受罰，北韓有可能不庇護並會遣返。若平壤有意放人，有機會視為對美談判籌碼，料美國通過聯合國軍司令部、聯合國、中國、代表美國利益的瑞典駐朝大使館等一切渠道，爭取保護本國公民，所以北韓不必急於表態，觀望美方反應。東國大學北韓學系教授金榕炫認為，在放人問題上，美國是有求於北韓，所以朝方無必要先出面，而是會用「人質牌」爭取局勢主導權。不過，即使美朝就放人一事接觸，討論無核化問題的可能性也微乎其微，但可成為打破美朝對話僵局的契機。

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