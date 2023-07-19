傳賴清德出訪過境美國阿靈頓　台立委憂兩岸對立升級

台灣副總統賴清德下月出訪巴拉圭，美方已證實他往返將過境美國，外界關注他是否會過境鄰近華盛頓、美國在台協會所在的維珍尼亞州阿靈頓。台外交部政務次長李淳周三（19日）在立法院備詢時只稱，賴清德過境美國的行程仍在規劃中，一旦確定城市，會在適當時機說明。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時問到，賴清德現在身份特殊，同為民進黨總統參選人，行政院和相關部會是否評估過他一旦過境美國，兩岸對立衝突可能升級，甚至引發軍事活動和經濟制裁。台行政院長陳建仁表示，知道如何避免不必要揣測。但邱臣遠指出，賴清德過去「務實台獨工作者」形象明確，對方日前更稱「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，挑戰中國大陸底線，因此其過境美國一定要慎重對待，避免擦槍走火。

另對於有傳賴清德爭取過境華盛頓未獲美方點頭的報道，台總統府發言人林聿禪周三回應指，台總統、副總統出訪過境美國行之有年，雙方也在高度互信且緊密溝通下，就相關安排洽商中，完成安排後會對外正式說明。

外界關注中國大陸會否因賴清德過境美國，而在台灣海峽進行軍事訓練活動等措施。大陸外交部發言人毛寧周三重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，陸方敦促美方停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。她指陸方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。