暴雨特別預警解除　13重災區劃為特別災區

暴雨導致南韓多處設施及農田被毀。（Getty Images圖片）

南韓氣象廳周三（19日）宣布，各地暴雨特別預警已全面解除。中央災難安全對策本部指，截至當日上午6時，本輪強降雨共致44人死亡、35人受傷、6人仍失聯，全國15個市、道臨時疏散逾1.6萬人，近一半仍未能回家，3.1萬公頃的農田被淹，超過首爾市一半面積。

暴雨造成2,000座設施受損，主要分布於忠清南道、忠清北道、慶尚北道等地區，其中421戶房屋浸水或受損，多個農田沖毀或損失農作物。自周二下午2時起，南韓高速鐵道（KTX）部分線路及普通列車全部線路停運，38架航班因天氣原因停飛。當地緊急搶修工作持續進行，目前已完成48.8%。

另一方面，總統室發言人李度運同日表示，總統尹錫悅已將慶尚北道醴泉、忠清南道公州和論山等13處暴雨重災地區指定為特別災區，並指示行政安全部次官韓唱燮稱，目前局部地區暴雨持續，在防汛搶險工作同時應聯同有關部門，全力避免人員傷亡。李度運指，政府計劃符合條件地區亦指定為特別災區，讓更多受影響居民能領取重建及救災補貼。