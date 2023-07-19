變節美兵曾踢毀警車　爆粗辱罵南韓人

變節駐韓美軍士兵特拉維斯．金（Travis King）曾在南韓羈押，周三（18日）曝光的法律文件顯示，他去年在南韓牽涉至少兩宗襲擊指控，並因毀壞警車被首爾法院罰款。駐韓美軍發言人拒絕回應，特拉維斯．金是被南韓當局或美軍羈押。

首爾法院裁決書顯示，特拉維斯．金涉嫌於去年9月25日上午9時多，在首爾麻浦區弘益大學附近一間俱樂部飲酒期間，多次揮拳襲擊一名南韓公民；首爾法院指案件已結案，未交代處罰與否。去年10月8日凌晨3時多，特拉維斯．金再在麻浦區牽涉另一宗襲擊事件，警員接報到場了解，他繼續攻擊性行為，拒絕回答警員提問。警員把特拉維斯．金押上警車後座，他隨即以粗口大聲辱罵南韓人、南韓軍隊和警察，同時多次踢向警車右側車門，造成價值58萬韓圜（約3,600港元）損失。

首爾西區法院今年2月8日裁定，特拉維斯．金破壞公共財產罪成，罰款500萬韓圜（約3萬港元）。裁決書指特拉維斯．金認罪，沒有犯罪前科，並支付100萬韓韓圜（約6,200港元）的車輛維修費。代表律師指，特拉維斯．金自去年10月案發以來，一直被美軍關押在駐韓美軍基地漢弗萊營，但不知道特拉維斯．金在今年2月後的羈押狀況或去向。