75歲老婦寶刀未老　成最年長競技女足球運動員

澳洲一名參與40歲以上女子足球聯賽的老婦，以75歲的高齡創造健力士世界紀錄，成為世界最年長競技女足球運動員。她目前仍按時參加球隊每周訓練，並不打算掛靴。

艾斯丘（Carol Askew）1984年起效力悉尼一家球會，一開始擔任右前鋒，其後逐漸適應所有位置，曾擔任過清道夫、後衞和守門員。她多年一直有入球，在2010年助球會奪得了聯賽冠軍。在球會效力25年後，她成為第一位獲得終身會員身份的女性。艾斯丘介紹，與她一起比賽的大多數女性年齡都在43至64歲之間，意味她比聯賽中其他任何人都年長10歲以上。為了保持狀態，艾斯丘除了參加球隊訓練外，每周還會至少散步3次。

艾斯丘曾受過一些小傷，例如腳踝被踢，以及遭足球擊中而造成瘀傷，但她沒有抱怨，反而認為足球可以幫助忘記生活中的任何憂慮或問題，並讓自己保持理智和年輕，透過足球可以知道自己還活着。她指透過足球建立的友誼令人難以置信，又指自己很幸運，因為在整個職業生涯中沒有受過重傷。她最喜歡的球隊是澳洲女子國家隊，最喜歡的球員是隊長薩曼花卻爾，希望在今屆澳洲與新西蘭合辦的女子世盃為澳洲隊加油喝采。

至於世界最年長女足球運動員紀錄則是由澳洲人皮爾（Lorraine Peel）在2017年以65歲的年齡創下，該項目是為非業餘、無年齡限制的比賽球員而創造。