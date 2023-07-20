傳美關切賴清德「入白宮」言論　台官員稱已解決

台灣民進黨總統參選人兼黨主席賴清德日前聲言，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。英媒周三（19日）引述知情人士指，白宮官員要求賴清德澄清相關言論，顯示美國對他處理兩岸關係的疑慮。但有美國資深官員否認白宮就相關言論接觸賴清德方面，台灣官員則指問題已解決。

美國一名資深官員回應指，白宮未曾和賴清德、其競選辦公室或競選幕僚就上述發言接觸，但他不願證實美國政府其他單位是否曾向台方表達關切，只稱美國政府不會評論賴清德的發言。另有台灣政府官員指，美方的確曾詢問相關言論，但無重大憂慮。台灣總統府發言人林聿禪則指，美方高層並沒就此向賴清德團隊作相關表示，強調台美關係穩健，在各項事務上持續緊密溝通，確保雙方了解彼此立場。賴清德發言人趙怡翔表示，賴清德對台美夥伴關係重要性始終表達得非常清楚。

對於賴清德下月將過境美國，大陸國台辦發言人陳斌華周三表示，堅決反對賴清德借過境竄訪之名行「倚美謀獨」之實，反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。中國駐美大使謝鋒則指，台灣是中國的台灣，這是理解和處理台灣問題的首要，當務之急是堅決擋住賴清德竄美這頭正向他們衝來的「灰犀牛」。