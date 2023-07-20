俄轟炸敖德薩港口儲存設施　毀6萬噸糧食

俄羅斯為報復克里米亞大橋周一（17日）被炸，連續3日轟炸烏克蘭南部黑海港口地區敖德薩，多枚俄軍導彈周三（19日）晚擊中切爾諾莫斯克港的糧食儲存罐，逾6萬噸準備出口到中國的糧食被毀。到周四（20日）清晨，烏軍指至少8架俄軍戰機由黑海方向飛往烏克蘭，攻擊敖德薩，另一個港口城市尼古拉耶夫亦受襲。

烏克蘭空軍指，俄羅斯周三晚向敖德薩發射了8枚Kh-22巡航導彈和6枚縞瑪瑙巡航導彈，攻擊當地的基礎設施。烏克蘭農業部長索利斯基（Mykola Solsky）表示，俄軍空襲破壞切爾諾莫斯克港口的糧食出口設施，被毀的糧食理應60日前按黑海糧食協議裝載上船並出口，今次襲擊令港口部分設施癱瘓，恐怕需時至少1年才能完成維修。他指摘這不只是針對烏克蘭的恐怖襲擊，亦是針對全世界，全球糧食安全再次陷入危險，烏克蘭不能出口糧食，窮國的人民被推向生存邊緣。

同日的凌晨時份，敖德薩亦遭受了另一波俄軍空襲，烏軍指襲擊非常強勁和大規模，形容是「地獄之夜」，多處民居、一個糧食和石油儲存設施受損，至少10人受傷，包括一名9歲小童。