美媒：變節美兵奔朝後登上汽車　由軍人接走

駐韓美國陸軍二等兵特拉維斯．金周二（18日）參觀板門店共同警備區時投奔北韓，美國傳媒周三（19日）披露美國陸軍的內部報告指，特拉維斯．金進入北韓後登上一輛汽車，由北韓軍人接走，美軍正調查北韓是否早知他會投誠。

報道引述五角大樓的嚴重事故報告，特拉維斯．金去年9月至10月在南韓涉及3宗襲擊案，需接受審前羈押，之後被判入獄50日，並於本月10日出獄。他早於今年5月已報名參加兩個不同的兩韓非軍事區賞遊覽團，他錯過第一個團，在出獄後不久則成功確認第2個團的報名，而他是經私人旅行社「Hana Tours ITC」報名。報道指出，由於特拉維斯．金在南韓犯事，被美韓政府列入「國際扣押」名單，而旅行社需向聯合國軍軍事停戰委員會提交非軍事區遊覽團團員名單，未知為何他仍獲准參加遊覽團。

特拉維斯．金獲釋後原定周一（17日）乘坐美國航空編號AA 280航班返回美國德州布立斯堡接受進一步紀律處分。美國和南韓軍方當日押解特拉維斯．金到仁川機場，下午4時30分看着他進入通關區域，他曾傳短信給押解他的美軍人員，指自己已到達登機閘口。航班在下午5時40分起飛，惟至周二中午，德州布立斯堡美軍人員發現特拉維斯．金沒有現身，不回覆任何電話和短信，於是通知他的指揮官，駐韓美軍聯絡南韓海關後確認特拉維斯．金並無登機。

周二當日，特拉維斯．金參加非軍事區遊覽團，並用美國政府證件確認身份，遊覽團下午2時30分左右在聯合國軍司令部哨所博尼法斯營地開始，約1小時後特拉維斯．金離隊並衝過美韓駐軍之間，跑到南韓一側的會議區盡頭時，安全部隊追趕他，他繼續向北跑到北韓一側的板門閣，之後跑到北韓人民軍大樓後方，登上一輛車，由北韓軍人載走。

知情美軍官員指，美方正調查北韓是否事先知道特拉維斯．金越境意圖的可能性。陸軍第二步兵師已開始調查，聯合國軍司令部軍事停戰委員會則成立了特別調查小組，以評估是否可能發生違反停戰協議的情況。美國國務院發言人米勒周三指，五角大樓已與北韓人民軍接觸，但未有回覆；華府同時通過瑞典作為接觸北韓的外交渠道。

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