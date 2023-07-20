麥樂雞致女童二級燒傷　麥當勞賠償80萬美元

美國佛羅里達州一名女童於4年前，從包裝內取出熱騰騰的麥樂雞時不慎掉出，導致腿部二級燒傷。女童父母事後起訴麥當勞及特許經營商未有提醒危險，大陪審團周三（19日）裁定麥當勞向原告賠償80萬美元（約624萬港元）。

事發於2019年，女子霍姆斯（Philana Holmes）在塔瑪拉克一家麥當勞的外賣窗口購買一個開心樂園餐，然後遞給後座的女兒奧利維亞（Olivia）。奧利維亞打開包裝後不小心弄掉麥樂雞，結果雞塊卡在她的大腿跟兒童座位間超過兩分鐘，造成燒傷及留下疤痕。女童父母批評餐廳沒有事先警告顧客熱食的危險、未充分培訓員工及把雞塊烹煮到「不合理」的攝氏93度。辯方律師則指出，烹調雞塊溫度不會超過攝氏71.3度，以避免沙門氏菌中毒，且雞塊通常不會拿來壓在皮膚上超過兩分鐘。

陪審團認定雙方都有責任，但麥當勞未能安全處理餐點及特許營運商有疏忽，沒有警告消費者熱食的風險，因此判麥當勞向原告賠償。霍姆斯得知賠償金額後表示，儘管數字比她要求的1,500萬美元（約1.17億港元）低，但仍對判決感到滿意。