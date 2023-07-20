傳與梅根鬧不和　哈利將獨自前往南非拍紀錄片

英國哈利王子和妻子梅根近年移居美國加州，美國傳媒《Radar Online》周二（18日）引述王室內部人士透露，兩人經歷輿論反彈、商業交易失敗及與親人公開爭吵之後，已心力交瘁，疑有不和，正「分開一段時間」，希望重建關係。英國傳媒《Page Six》引述另一名王室內部人士指，上述報道完全是捏造。

知情人士稱，哈利和梅根正試圖弄清楚是甚麼打擊了他們，並形容：「哈利不適合梅根世俗的荷里活浮華世界，他需要找到自我。」哈利計劃前往非洲拍攝一部紀錄片，而梅根不會陪同。知情人士稱，哈利把非洲大陸視為他的「第二故鄉」，他在該處感覺「最像自己」。梅根已有一個新的超級經紀人，希望建立自己的品牌賺錢。

報道指，哈利和梅根早前在串流音樂平台Spotify的節目失敗，是他們生活的轉捩點。二人為支撐在加州的奢華生活面臨巨大經濟壓力，包括價值1,400萬美元（約1億港元）的豪宅和巨額保安費用。王室專家埃爾瑟（Daniela Elser）形容，這是第一次，他們真正走上不同的職業道路。