釜山設貨櫃陣防襲　保護美戰略核潛艇

美國海軍戰略核潛艇肯塔基號周二（18日）訪問南韓釜山，由於艦上搭載最多20枚配備核彈頭的潛射彈道導彈，艦身兩旁放置多個貨櫃作為臨時保護措施。它上浮駛往港口時由兩艘神盾驅逐艦護送，更暗示其可能從日本海方向前來。

根據周三（19日）拍攝的照片，肯塔基號停泊在釜山海軍基地碼頭時，艦身面向大海的旁邊放置駁船，船上放着多個貨櫃，面向陸地的旁邊、即碼頭上面亦有多個貨櫃，外界估計這些貨櫃屬於屏障，保護處於停泊狀態、容易遭受攻擊的肯塔基號。全副武裝的美軍人員在碼頭戒備，部分手持疑似反無人機裝置。值得留意的是，北韓周三從平壤國際機場向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，分別飛行550公里及600公里。上述射程剛好是平壤國際機場與釜山海軍基地的距離，分析認為北韓此舉展示有能力精確打擊位於釜山的肯塔基號。

肯塔基號駛往釜山海軍基地途中，獲得神盾驅逐艦約翰‧芬恩號與拉爾夫‧約翰遜號護送。這兩艘神盾驅逐艦分別周日（16日）及周一（17日）在日本海演習，意味肯塔基號可能從日本海方向而非東海方向，從太平洋前往南韓；若消息得到證實，它可能經宗谷海峽、津輕海峽或關門海峽從太平洋駛入日本海。

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