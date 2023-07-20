月球足球聯賽訂規例　最早2035年舉行

全球載人登月項目進展如火如荼，把體育盛事移師至月球望而可及。英國國際工程及科技學會（IET）相信，月球足球聯賽最早2035年就能舉行，近日便率先制訂球例規則手冊，預見比賽規則、裝備和球證將起翻天覆地變化。他們現舉辦比賽徵集英國3至14歲兒童的創意，為月球足球聯賽設計裝備。

按照IET科學家推想，月球足球聯賽將是5人制，比賽時間分為4節，每節10分鐘。每節之間有20分鐘休息時間，讓團隊補充燃料、恢復甚至修理設備。球賽着裝將是美國太陽神登月計劃款式的厚重太空衣，內有冷卻功能、氧氣罐、通信系統等。而球證預計會更接近視像助理裁判（VAR），屆時由全息影像裁判會在球場上巡邏，發出的黃牌和紅牌將顯示在面罩上。

此外，球賽將在月球時間正午舉行，以確保提高能見度，並避免球場上出現地球的巨大陰影。賽場本身必須比地球小8倍，並使用激光燒結把月球土壤轉變成混凝土狀，同時必須豎起圍網、阻止足球飄離。比賽所使用的足球不會泵入空氣，因為月球氣壓差會讓它爆裂。專家建議採用海綿狀的氣凝膠核心，為足球提供彈力，而足球大小將是地球用足球的兩倍，以增加可視度。

未來學家約翰遜（Brian David Johnson）認為，科學家和工程師在推動世界進步和塑造未來方面發揮至關重要作用，這也延伸到推進太空探索，需要盡可能多的年輕人發揮聰明才智。IET年度年輕女工程師弗林蓬（Ama Frimpong）說，「讓年輕人思考工程和技術如何成為他們喜愛事物的一部分非常重要，希望我們的比賽能夠真正讓孩子展示他們的創造力」。