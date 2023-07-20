美隱形轟炸機復出　飛赴阿拉斯加演習

美國空軍三大轟炸機近日執行部署及演習任務，國防部最新發布的照片顯示，早前因事故而停飛、可以投射核武的B2隱形戰略轟炸機，周三（19日）從駐地密蘇里州飛抵阿拉斯加州，展開「熱加油」及演練轟炸機敏捷作戰運用能力。

一架B2隱形戰略轟炸機從密蘇里州懷特曼空軍基地飛抵阿拉斯加州埃爾門多夫－理查森聯合基地，作為轟炸機敏捷作戰運用演習一部分；它降落後進行「熱加油」時引擎不停運，縮短再次出動的時間。國防部指轟炸機任務有助機組人員維持高度戰備狀態、驗證準備就緒的全球打擊能力、了解不同地域型司令部行動區的空軍基地及行動，並代表美方對盟友與夥伴、加強地區安全的承諾。

去年12月10日，一架B2隱形戰略轟炸機在懷特曼空軍基地緊急降落受損起火，整支機隊被迫停飛檢查，直至今年5月18日獲得解禁復飛。除了這款轟炸機外，至少兩架B52H戰略轟炸機也部署埃爾門多夫－理查森聯合基地參與轟炸機敏捷作戰運用演習。根據最新的飛行動態紀錄，美國現時在關島安德森空軍基地部署4架B52H戰略轟炸機，一架B1B超音速轟炸機派駐日本青森縣三澤空軍基地。