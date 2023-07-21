【東方日報世界視】美國全面圍堵　誓阻中國爭霸

美國國際知名政經學者傑佛瑞‧薩克斯（Jeffrey Sachs）教授最新批判美政府及社會精英有一個基督新教的病態理念，認為美國有神賦予的使命，初期發展出一個強大的北美政治體制，到後來變成是承擔一個全球的領導使命，要擁有強大及不容挑戰的經濟及軍事實力，特朗普正代表這種白人及帶有種族主義立場的政治流派，對中國崛起非常抗拒，千方百計打壓圍堵，但美國的金融經濟、政治影響力、科技甚至軍事已大不如前及受到挑戰。

美國政府如今是由軍工集團、情報組織及大企業建制所操控，還有《華盛頓郵報》、《紐約時報》及《華爾街日報》結合全國大電視台，天天散播官方的訊息及宣傳，它們目的是要保持美國霸權，不惜發動戰爭，海外還有病態的英國政府在附和。而美國公眾無法參與更是大問題，就如美政府至今已經用了超過1,130億美元支持烏克蘭，但國會及公眾從來無法參與討論、爭議及決策。

早在2015年圍繞羅伯特‧布萊克威爾（Robert D.Blackwill）這個鷹派人物就提出兩點方案圍堵中國：一、建立新一輪將中國排斥在外、對美國及其夥伴共同優先及持續受惠的商貿安排。這正是奧巴馬想建立的《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP），在特朗普繼任後就摒棄了。二、結合中國周邊國家建立一個管控軍事科技體制的力量，以阻擋中國建立戰略能力，即使中國抗拒仍樹立美國在亞洲具優勢的軍事力量。

這項計劃的細節方案是美國情報、軍工體系所擁有，它收買了所謂智庫網絡，連西岸不少知名大學都在其旗下做策劃工作。如今我們見到美拜登政府在實現這項計劃，拉攏北約及亞洲盟友匯聚力量圍堵中國。

薩氏認為，無論美國獨大或美中的政治死硬派尋求美中爭霸都不是好事，反而中美和平走向多極化世界的合作，最基本是追求地球可持續發展及保障生態多元化，這正符合2015年《巴黎協定》。最後是在生化、資訊科技和人工智能方面，中美應消除惡性競爭，以及就這3方面可能衍生對人類生存威脅、訊息戰及人工智能戰產生的重大惡果，要有理性衡量及共同遵守的底線。

世界的趨勢不利一國獨大，反而有利多極化及共同合作發展。各國要共同面對的，不是以鬥爭方式決定一個霸主的世界秩序，那將是毀滅性的，而是要共同合作解決氣候變化、對物種多元化、貧窮及瘟疫等威脅。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻