美駐華大使及亞太助卿電子郵箱　據報曾遭中國黑客入侵

美國《華爾街日報》周四（20日）引述消息報道，美國駐華大使伯恩斯以及負責亞太事務的美國助理國務卿康達，曾經被中國黑客入侵他們的電子郵箱，這兩人曾經陪同上月訪華的美國國務卿布林肯會見中國高官及領導人。美媒上周曾經報道，中國黑客曾經在美國務卿布林肯上月訪華之前，入侵多個與中國事務有關的美國機構官員微軟電郵帳戶，多達數十萬封的美國政府非機密電郵遭洩露，伯恩斯和康達相信是這次事件中，成為目標的最級美國國務院官員。

報道指，伯恩斯、康達和較早前已被報道電郵遭入侵的商務部長雷蒙多，是這場大規網絡間諜活動中，唯一被公開的3名受害人，而布林肯的電子郵箱並沒有被入侵。報道又指，縱使只涉及非機密電郵，但是伯恩斯和康達的電子郵箱被入侵，有可能讓黑客能夠深入了解美國高官最近一系列的訪華計劃，以及美國對競爭對手的政策。

美國國務院以事件仍在調查中和保安為由，拒絕透露事件細節，包括入侵的性質以及規模等資料。美國白宮國家安全委員會拒絕評論事件，微軟以及中國駐美大使館都未有回覆記者作評論。