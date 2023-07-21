下議院補選3議席　保守黨僅守住一席

英國國會下議院周四（20日）補選原屬保守黨的3個議席，保守黨最終成功以些微優勢，守住由前首相約翰遜辭職留下的阿克斯布里奇和南賴斯利普（Uxbridge and South Ruislip）議席，但其餘兩席就由工黨和自由民主黨瓜分。消息指首相辛偉誠計劃把下屆大選拖延至明年11月，希望讓經濟有時間復甦，以扭轉保守黨劣勢。

在大倫敦地區的阿克斯布里奇和南賴斯利普選區，前議員約翰遜因被指新冠封城令期間出席派對，捲入涉嫌誤導國會醜聞後宣布辭職。經過一次重新計票，保守黨候選人塔克韋爾（Steve Tuckwell）取得13,965票，以495票優勢擊敗工黨候選人比爾斯（Danny Beales）。塔克韋爾認為，倫敦市長簡世德的超低排放區（ULEZ）政策令工黨落敗。

在薩默塞特郡的薩默頓和弗羅姆（Somerton and Frome）選區，前議員沃伯頓（David Warburton）在承認吸食可卡因後辭職。自民黨候選人戴克（Sarah Dyke）以超過1萬票優勢大勝保守黨，戴克指選舉結果表明，進步黨派可以利用戰術配票策略擊敗保守黨候選人，並感謝工黨和綠黨選民把選票借給她。戴克形容這是歷史性勝利，表明自民黨已回到西部。

而在約克郡的塞爾比和安斯蒂（Selby and Ainsty）選區，前議員亞當斯（Nigel Adams）是約翰遜的親密盟友，在約翰遜辭職翌日宣布跟隨辭職。工黨的馬瑟（Keir Mather）以超過4,000票優勢擊敗保守黨。他形容，選民改寫了工黨可獲勝地區的規則。工黨黨魁施紀賢指這表明選民正關注工黨，看到一個改變的政黨，完全專注於勞動人民的優先事項。