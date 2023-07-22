王毅訪埃塞　跟副總理德梅克會談

中國中央外辦主任王毅周五（21日）在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴跟埃塞俄比亞副總理兼外長德梅克會談。王毅指中方在埃塞俄比亞維護國家和平穩定的關鍵時刻跟埃塞人民站在一起，在埃塞進入恢復和平、國家重建的新階段將繼續跟埃塞人民站在一起。

王毅表示，中國和埃塞是肝膽相照的好兄弟、守望相助的好朋友、共同發展的好夥伴。中方堅定支持埃塞維護國家主權和領土完整，支持埃塞致力於國家團結穩定，支持埃塞在地區和國際事務中發揮更大作用，願同埃塞繼續加強戰略協作，深化各領域務實合作，共同捍衞兩國根本利益和發展中國家共同利益，維護國際關系基本準則。

王毅指，中國同埃塞合作潛力巨大。中方願同埃塞加強高層交往和各部門各層級交流，支持有實力、信譽好的企業赴埃塞投資興業，加快實施重點合作項目，擴大雙邊貿易規模，幫助埃塞推進工業化和農業現代化，提高自主發展能力。

德梅克表示，埃塞同中國關係歷史悠久，堅定致力於在雙邊、地區和多邊層面加強對華合作。埃塞感謝中方對埃塞維護國家安全穩定提供的幫助，期待中方支持埃塞鞏固和平、開展重建、振興經濟，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方加強政府、政黨、企業等全方位交往，深化經貿領域互利合作。