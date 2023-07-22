普京警告波蘭　侵白羅斯等同攻擊俄國

俄羅斯總統普京周五（21日）警告波蘭，指任何針對白羅斯的侵略行動，都將被視為對俄羅斯的攻擊。普京話音未落，德國國防部長皮斯托留斯隨即宣布，德國和北約已準備支援波蘭保衞東翼國土。

普京在安全委員會會議上發表電視講話時，引述消息指控波蘭和立陶宛計劃在烏克蘭西部展開行動，並佔領該處的領土。他說：「眾所周知，他們一直夢想着白羅斯的土地。」不過，普京並未針對這說法提供更多證據；波蘭否認有任何侵佔白羅斯領土的企圖。

普京續指，白羅斯是俄羅斯盟國，莫斯科將以掌握的一切手段，來應對西方針對白羅斯的任何侵略。他並向波蘭喊話：「現在波蘭的西部領土是斯大林送給波蘭人的禮物。難道我們在華沙的朋友忘了這一點嗎？我們會提醒你們的。」

普京發出警告不久後，皮斯托瑞斯在捷克布拉格宣布，德國和北約會支援波蘭。他說：「波蘭是北約的盟友，波蘭需要支援時，就會得到北約的支援，我們可以自信地說，我們已做好準備。」

在俄羅斯瓦格納成員抵達白羅斯後，華沙安全委員會周三（19日）決定將波蘭軍事部隊調往東部邊境地區。此前，白羅斯曾表明瓦格納已開始在距離波蘭邊境數公里處的一個軍事靶場，訓練白羅斯特種部隊。