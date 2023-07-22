布林肯：美國正落實行動　恢復與華關係穩定

美國國務卿布林肯周五（21日）阿斯彭安全論壇指出，美中兩國若爆發衝突，不符合任何一方利益，必須讓兩國關係回復穩定，並由接觸和溝通做起，確保競爭不會演變成衝突。他稱華府正落實行動，相信北京亦展現意願有所行動。

布林肯表示，他和財長耶倫等官員接連訪華，相信未來會再有更多華府內閣要員訪問北京，亦會有中方官員訪美，雙方不單要避免衝突，亦尋求在有共同利益的議題上合作。他透露自己定期與前國務卿基辛格溝通，預料下周會再與對方接觸，了解其訪華情況。

在同一場合上，白宮國家安全顧問沙利文表示，中美關係雖然存在競爭，但建立穩定的中美關係是確實有可能。他指美國隨時準備與中國，在各個層面進行軍事交流，以免錯誤、誤判及升級；但他指中方並沒這樣做，而這成為兩國關係不穩的因素之一。他稱，華府對中國國防部長李尚福的制裁，不應是中國拒絕交流的原因。

沙利文又強調，美國不尋求「結束」中國，所做的一切是為了與中國共存。 當被問及中國是否希望為中美關係設置護欄時表示，他指中國似乎不希望為兩國關係綁上安全帶，形容中國大致認為，如果坐車時繫上安全帶，就會開車開得更快、更瘋狂，「因此最好不要繫上安全帶」。