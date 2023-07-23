法官判謀殺案證據出錯有責　神探李昌鈺恐賠巨款

美國著名華裔刑事科學鑑定專家李昌鈺一生協助偵破無數奇案，獲「神探」美譽。惟美媒上周六（22日）報道，康涅狄格州一名聯邦法官上周五（21日）裁定，李昌鈺處理一宗於1985年發生謀殺案時，負有捏造證據責任。由於兩名疑犯因此入獄超過30年，李昌鈺或面臨巨額賠償。

報道指，康州男子伯奇（Ralph Birch）及亨寧（Shawn Henning）涉嫌於1985年12月1日在新米爾福德（New Milford），謀殺另一名男子卡爾（Everett Carr）。經調查，兩人衣物或汽車均無卡爾血液，就連案發現場留下頭髮及40多個指紋均與他們無關。

然而，控方依舊向法官展示由李昌鈺提供證據，包括質疑兩人可能在行兇過程中盡量避免沾上死者血液。李昌鈺作供時更稱，他在卡爾家中浴室發現一條染有污漬毛巾，經其檢測後認定帶有血漬，估計兇手殺人後曾用它清潔現場。

經審訊後，伯奇及亨寧1989年最終被判謀殺罪成，雙人分別獲判囚55年及50年。然而，上述毛巾事後經檢測後證實，其污漬並非血漬。2020年，他們的控罪終於獲得撤銷，於是入稟聯邦法院，向李昌鈺、8名警方調查人員及新米爾福德發起錯誤定罪訴訟。

法官博爾登（Victor Bolden）上周五裁定，李昌鈺當年沒有提供證據支持自己證詞，例如除了陳述自行展開檢測，案件紀錄卻未有包含曾經進行該類檢測任何證據等。

84歲的李昌鈺曾任康州法醫實驗室主任，現為紐黑文大學李昌鈺刑事司法與鑑識科學學院榮譽教授。他1995年曾在美國前男子美式足球員辛普森（OJ Simpson）殺妻案中出任辯方專家證人，自此聲名大噪。