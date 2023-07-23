李昌鈺專業受質疑　台前立委促重查陳水扁槍擊案

美國著名華裔刑事科學鑑定專家李昌鈺被當地法院裁定，處理一宗1985年謀殺案時負有捏造證據責任。由於李昌鈺曾經參與調查2004年發生、涉及時任台灣總統陳水扁的「三一九槍擊案」，國民黨前立委蔡正元上周六（22日）質疑，對方有可能偽造證據與證詞，聲言非再設「專案特特特偵組」查個清楚不可。

蔡正元在社交網發文回應李昌鈺的報道時，開首寫道「那兩顆子彈呢」（意指「三一九槍擊案」中槍手發射的兩槍）。他指出，現時李昌鈺所承辦的案件正在被全面檢視，形容其專業信任「一夕瓦解」，哪麼「2004年那兩顆子彈，李昌鈺有沒有偽造證據和證詞？」蔡正元形容，上述涉案的子彈威力強大，加上當時「有人連任總統，有人要選總統」，因此提出再度設立專案特偵組調查。

事發2004年3月19日下午，陳水扁和呂秀蓮在台南市金華路展開競選活動時遭槍擊，造成二人分別腹部與膝蓋受傷；事件被認為影響翌日舉行的正副總統選舉投票，陳水扁最終連任。李昌鈺事後抵達台灣展開調查鑑識工作，完成後認為可以排除是政治謀殺行為。台灣檢方最後認定槍手是已經自殺身亡的陳義雄。