拒絕國防部長建議　拜登提名首位女性海軍作戰部長

美國總統拜登拒絕國防部長奧斯汀的建議，上周五（21日）提名海軍上將、海軍作戰副部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）接替吉爾代，成為下任海軍作戰部長。假如提名獲參議院確認，弗蘭凱蒂將成為首位擔任海軍作戰部長及參謀長聯席會議成員的女性。

奧斯汀希望由太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕羅出任海軍作戰部長，然後由陸軍上將接掌印太司令部，以打破海軍壟斷印太司令逾80年的傳統。惟拜登決定提名帕帕羅為下任印太司令，太平洋艦隊司令由海軍中將科勒接任，海軍中將基爾比則是下任海軍作戰副部長提名人選。弗蘭凱蒂是第二位獲得美國海軍上將軍銜的女性，她從軍38年來曾擔任兩個航空母艦打擊群指揮官、美國駐南韓海軍司令及第6艦隊司令等職。海軍作戰部長是美國海軍軍階最高的軍官，是參謀長聯席會議成員之一。

共和黨參議員特貝爾維萊反對國防部為墮胎職員提供福利，因此阻止軍隊人事案通過，阻撓逾250名將官晉升。拜登上周五批評特貝爾維萊的行為十分危險，指摘對方在安全環境迅速變化及競爭激烈時刻以美軍的戰鬥力冒險，並稱參議院共和黨人對此心知肚明。