美國商人捐貝多芬頭骨碎片　供維也納醫科大學研究

美國一名商人近日把繼承而來的貝多芬（Ludwig van Beethoven）部分頭骨碎片，贈予奧地利維也納醫科大學作研究之用，相信有助研究貝多芬生前患有的疾病。

捐贈者考夫曼（Paul Kaufmann）表示，貝多芬頭骨碎片是家族世代相傳物品，由母親的叔祖父塞利格曼（Franz Romeo Seligmann）於1863年，重新埋葬貝多芬遺骸時獲得。塞利格曼是維也納醫生、醫學史學家及人類學家，最終於1892年去世，貝多芬頭骨碎片便一直保管塞利格曼家族在銀行的保險箱內。捐贈物共有10塊頭骨碎片，其中包括兩塊較大的，一個來自後腦勺，一個來自額頭右側。考夫曼形容將遺骸歸還到埋葬貝多芬的地方，使他感到相當榮幸及激動。

頭骨碎片目前存放在維也納醫科大學博物館中，校方指博物館與貝多芬極有淵源，他的醫生舒密特（Johann Adam Schmidt）曾是博物館教授，而貝多芬本人亦在生前明確要求死後研究他的疾病。「樂聖」貝多芬1827年3月26日於維也納逝世，終年56歲，他一生飽受病患困擾，後世至今仍未知悉真正死因，但普遍認為他死於肝硬化。