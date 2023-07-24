庫存數量有限　美國拒陸軍戰術導彈援烏

美國《華盛頓郵報》上周六（22日）報道，拜登政府不顧國會議員施壓及基輔要求，拒絕向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統。陸軍戰術導彈數量有限是美軍最迫切問題，雖然庫存數目是機密，但洛歇馬丁公司歷年只生產約4,000枚，許多已用於作戰、演習及定期測試。

報道引述匿名美國官員指，有國防部及政府官員透露，數個月以來並沒有實質討論轉讓陸軍戰術導彈予烏克蘭一事。美國國防部認為烏克蘭有更迫切需求，憂慮給予烏克蘭足夠數量陸軍戰術導彈，會嚴重破壞美國應對潛在衝突的準備。美國官員認為，在陸軍戰術導彈由下一代精準打擊導彈取代前，應維持庫存數量不變，預計精準打擊導彈於今年年底服役。美國過去10年向盟友及海外合作夥伴出售900枚陸軍戰術導彈，俄烏戰爭爆發後更售出211枚。美軍於2018年與洛歇馬丁簽署3份總值10億美元（約78億港元）合約，全速生產可年產約500枚陸軍戰術導彈，以滿足對外軍售需要。

陸軍戰術導彈射程300公里，可由M142高機動多管火箭系統發射，但一次只能發射一枚。倘烏克蘭如願以償，將可在前線瞄準克里米亞深處，打擊刻赤大橋及塞瓦斯托波爾海軍基地。