美中情局長首承認　在華間諜網10年前受重創

美國中央情報局局長伯恩斯上周四（20日）首次公開承認，中情局在中國的間諜網於10年前遭受毀滅性損失，現時正努力重建。有美國官員表示，自2010年起中情局有人變節及加密通訊系統受滲透，導致在華間諜網受到重創。中國外交部發言人毛寧周一（24日）表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。

伯恩斯出席在科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇，有人問道2010年以來美國損失多名在華間諜一事，他回應稱招募間諜工作已經取得進展，中情局正努力工作，以確保美國擁有非常強大的人類情報搜集能力，從而補充透過其他方法獲得的情報。美國在華間諜網受重創一事早已有傳媒報道，2010至12年間多達30名中情局間諜被中國國家安全部扣留在中國境內及其他地點。大部分間諜事後判囚，但至少一人在北京的政府大院內當着其他安全人員面前處決。

損失大批間諜令美國無法監控中國解放軍發展常規武器及核武，前中情局副局長凱爾頓（Mark Kelton）拒絕評論情報災難一事，但指中國已在情報活動各個領域，對美國展開秘密攻擊，包括竊取政府、貿易及工業機密。