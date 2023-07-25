【東方日報世界視線】美歐中三足鼎立　歐盟卻是最弱者

美國的最大外貿夥伴，已經不是中國，而是加拿大和墨西哥。這樣的轉變，是美國對華貿易戰的結果，雖然美國不說與華脫鈎，而是減低風險。

歐盟追求的是供應鏈多元化，此中包括歐盟再工業化的發展。相對而言，美國的脫鈎傾向還大，且相比歐盟，美國還有北美自由貿易協定的加墨兩國可作產業轉移，把生產從中國轉移過去。美國再工業化條件遜於歐盟，只有國防工業的再工業化，民用生產重建不易，故加墨兩國正好重回自由貿易協定的初心。反而歐盟的東歐加工生產基地受創於俄烏戰爭，規模、基礎也不足以與加墨相比，歐盟產業對中國的依賴更難解脫。

這樣的對比，除凸顯美國經濟的龐大勢力範圍和配套能力，還可能有政治後果，就是歐盟沒法減低對華的經濟依賴，因而即使有減低風險戰略，還是要保留頗大與中國協作的餘地，且在國別與企業層面更為積極，形成歐盟內部重新要求與華合作的壓力。

美國本身有足夠石油、天然氣生產，加拿大亦有能源與礦物資源。美加墨三國自由貿易體系，當然是由美國主導，沒有歐盟內部的國別矛盾，且資源充足，自給率高，市場規模亦大，可成自給自足的體系，因而政治上依靠外國的少，不會妥協讓步。歐盟的能源不是依靠俄羅斯，便是中東，礦產亦不自足。美國之迫使歐盟斷絕與俄羅斯合作是最大的打擊，也是無可替代，中東天然氣（伊朗、卡塔爾）供歐基建缺乏，成本較高，而且穩定與俄關係也即是穩定歐盟與東歐、中亞等前蘇聯勢力範圍的關係，非常重要。

中國在國際上已建成最大的工業生產和出口外貿關係，不易被替代。這樣的經貿關係和附有的各種既得利益，不是美國可以短期摧毀的，且中國還有東南亞的大腹地和中亞、中東發展的機會，乃至備受美歐忽視的拉美、非洲。中國只要遠交近親，即使有日本、澳洲的仇視，印度的競爭，美國戰爭以外的攻擊不易破壞中國經濟進一步的擴張。除了金融戰和台海戰爭，中國經濟政治的提升步伐是難以阻止的。

天下三分，當然還有其他國家發力，但短期內美歐中三足鼎立是不會轉變的，轉變的相信主要是歐盟會否被俄烏戰爭拖垮、拖散。

研究所所長 陳文鴻